У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали в Дніпрі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві екснардепки та громадської діячки Ірини Фаріон.

Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб, – повідомив Зеленський.

Поки що деталей не розголошують, адже тривають необхідні слідчі дії та експертизи.

Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі, – написав Зеленський.

Вбивство Ірини Фаріон – що відомо?

Нагадаємо, у вечір п’ятниці 19 липня у Львові сталася стрілянина. Пізніше стало відомо, що стріляли в громадську діячку та екснардепку Ірину Фаріон. Куля влучила їй у скроню. 60-річну жінку намагалися врятувати, але серце мовознавиці не витримало навантаження.

Сусіди загиблої розповіли, що за 2-3 тижні перед вбивством, зранку до вечора біля будинку, де живе мовознавиця, сидів чоловік, який “дивно” вдягався – попри спеку, він завжди був одягнений у довгу кофту, спортивні штани, шкарпетки та кросівки. Окрім цього, носив капелюх і темні окуляри. За словами сусіда загиблої, невідомий без упину спостерігав за під’їздом, в якому вона жила.

Понад тиждень по всій Україні шукали ймовірного вбивцю.

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