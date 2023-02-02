У Дніпрі затримали грабіжника-невдаху, який хотів вкрасти велосипед (ВІДЕО)

Як повідомили в поліції Дніпра, злочин стався 1 лютого в Амур-Ниждніпровського районі міста.
26-річний чоловік зайшов в один із магазинів Дніпра та збирався вкрасти велосипед. Він намагався непомітно винести транспорт з приміщення, а коли його помітив продавець, спробував втекти.
Чоловік встиг вийти з магазину, але через декілька секунд його наздогнав продавець. Пізніше крадія затримали поліціянти. Йому оголосили про підозру.
За вчинений злочин йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
У поліції опублікували відео з камер спостереження.
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