У Дніпрі затримали грабіжника-невдаху, який хотів вкрасти велосипед (ВІДЕО)

У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався вкрасти велосипед.

Як повідомили в поліції Дніпра, злочин стався 1 лютого в Амур-Ниждніпровського районі міста.

26-річний чоловік зайшов в один із магазинів Дніпра та збирався вкрасти велосипед. Він намагався непомітно винести транспорт з приміщення, а коли його помітив продавець, спробував втекти.

Чоловік встиг вийти з магазину, але через декілька секунд його наздогнав продавець. Пізніше крадія затримали поліціянти. Йому оголосили про підозру.

За вчинений злочин йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

У поліції опублікували відео з камер спостереження.

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