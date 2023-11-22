У Дніпрі затримали двох домашніх тиранів, які постійно знущалися зі своїх дружин

Чоловіки протягом тривалого часу знущалися зі своїх дружин.

Днями правоохоронці затримали двох чоловіків, які фізично та емоційно знущалися зі своїх дружин. Тирани влаштовували їм скандали, лаяли їх нецензурними словами, били та психологічно тиснули на жертв.

Це все продовжувалося протягом деякого часу. Як зазначили у поліції, на кривдників неодноразово складали протоколи та проводили з ними профілактичні бесіди, але це не допомогло.

Обидва продовжили знущатися зі своїх дружин.

21 листопада слідчі оголосили кривдникам підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіший з яких – позбавлення волі строком до двох років.

Поліцейські закликають не мовчати про подібні факти. А у випадку, якщо хтось став жертвою або свідком будь-якого прояву насильства, обовʼязково повідомляти про це до поліції! – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі шукають ґвалтівника 36-річної жінки.

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