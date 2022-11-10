У Дніпрі затримали чоловіка, який вкрав з автівки військову аптечку

Поліція розшукала викрадача. Ним виявився 22-річний раніше судимий чоловік. Викрадену аптечку вилучили.
9 листопада слідчі повідомили грабіжнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Зловмисника перевіряють на причетність до інших майнових злочинів, що сталися на території міста. Триває слідство.
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