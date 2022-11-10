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У Дніпрі затримали чоловіка, який вкрав з автівки військову аптечку

Сьогодні 09:00
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4 листопада власник автомобіля звернувся до поліції та розповів, що кілька днів тому залишив авто біля будинку у Чечелівському районі міста, а згодом виявив відсутність військової медичної аптечки вартістю близько 4 тисяч гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який вкрав з автівки військову аптечку

Поліція розшукала викрадача. Ним виявився 22-річний раніше судимий чоловік. Викрадену аптечку вилучили.

9 листопада слідчі повідомили грабіжнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Зловмисника перевіряють на причетність до інших майнових злочинів, що сталися на території міста. Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який вкрав з автівки військову аптечкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який вкрав з автівки військову аптечкуРусский

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