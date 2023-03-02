У Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував продавчиню на Перемозі та погрожував їй ножем

Сталося це 28 лютого. Зловмисник спочатку попросив пляшку, а коли продавчиня відволіклася, він дістав ніж та почав вимагати гроші з каси. Жінка дістала певну суму та віддала її чоловіку.
Момент злочину зняли камери відеоспостереження.
1 березня правоохоронці затримали 24-річного зловмисника. З’ясувалося, що він причетний до ще одного розбійного нападу у торгівельних закладах.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ст. ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі.
Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік вдарив продавчиню по голові та забрав її телефон.
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