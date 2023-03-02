У Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував продавчиню на Перемозі та погрожував їй ножем

Нещодавно ми писали, що на житловому масиві Перемога чоловік пограбував магазин.

Сталося це 28 лютого. Зловмисник спочатку попросив пляшку, а коли продавчиня відволіклася, він дістав ніж та почав вимагати гроші з каси. Жінка дістала певну суму та віддала її чоловіку.

Момент злочину зняли камери відеоспостереження.

1 березня правоохоронці затримали 24-річного зловмисника. З’ясувалося, що він причетний до ще одного розбійного нападу у торгівельних закладах.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ст. ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік вдарив продавчиню по голові та забрав її телефон.

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