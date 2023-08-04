У Дніпрі затримали чоловіка, який “нафарширував” автівку зброєю (ФОТО)

Вилучене направили на експертизу.

Учора, 3 серпня, у Самарському районі Дніпра поліцейські зупинили автомобіль для перевірки. Виявилося, що він “нафарширований” зброєю.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Під час огляду транспортного засобу слідчі вилучили 9 магазинів до автоматів, понад 500 набоїв різного калібру, гранату, запал та різні деталі до автомату.

Зазначається, що це все 30-річний водій сховав у різних куточках автівки.

Усе вилучене направили на експертизу. Чоловіка затримали.

Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області затримали “бізнесменів”, які продавали наркотики та різну зброю.

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