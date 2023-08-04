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  • У Дніпрі затримали чоловіка, який “нафарширував” автівку зброєю (ФОТО)

У Дніпрі затримали чоловіка, який “нафарширував” автівку зброєю (ФОТО)

Сьогодні 14:25
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Вилучене направили на експертизу.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який

Учора, 3 серпня, у Самарському районі Дніпра поліцейські зупинили автомобіль для перевірки. Виявилося, що він “нафарширований” зброєю.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Під час огляду транспортного засобу слідчі вилучили 9 магазинів до автоматів, понад 500 набоїв різного калібру, гранату, запал та різні деталі до автомату.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який

Зазначається, що це все 30-річний водій сховав у різних куточках автівки.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який

Усе вилучене направили на експертизу. Чоловіка затримали.

Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області затримали “бізнесменів”, які продавали наркотики та різну зброю.

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