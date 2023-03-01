У Дніпрі затримали чоловіка, який крав велосипеди з ЖК

У Дніпрі знайшли чоловіка, який виніс велосипед з території ЖК.

Нещодавно в телеграм-каналах Дніпра з’явилася новина про чоловіка, який вкрав велосипед з території ЖК “5 континент”. Як повідомили в поліції Дніпра, його особу встановили.

Злочин стався 19 лютого близько восьмої години вечора в житловому комплексі на Набережній Перемоги. Цей випадок зафіксували камери відеонагляду. Злочинець зайшов до багатоквартирного будинку, піднявся на восьмий поверх та викрав велосипед.

Відомо, що до злочину причетний неодноразово судимий за майнові злочини житель сусідньої області. Вкрадений в ЖК велосипед він відніс до ломбарду та отримав гроші. Наразі зловмисника затримали та повідомили про підозру.

Вкрадене майно повернули власникові.

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