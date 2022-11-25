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  • У Дніпрі затримали чоловіка у військовій формі, який фотографував Мерефо-Херсонський міст

У Дніпрі затримали чоловіка у військовій формі, який фотографував Мерефо-Херсонський міст

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі затримали підозрілого чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка у військовій формі, який фотографував Мерефо-Херсонський міст

Про підозрілого чоловіка, який фотографував Мерефо-Херсонський міст, патрульним повідомили місцеві мешканці. Робив він це гуляючи на Монастирському острові, пише Репортер.

Дніпряни розповіли, що незнайомець був у військовій формі та попрямував вглиб острову. Приїхавши на виклик, патрульні оглянули території та знайшли високого чоловіка, який був схожий за описом.

В ході спілкування поліцейські зʼясували, що 43-річний чоловік знаходиться на лікуванні у Дніпрі. У його телефоні знайшли відеозаписи ж/д мосту, пішохідного мосту на острів та відео самого парку і острову.

Тепер поліціянти з’ясують чи чоловік просто турист, чи був коригувальником ворожого вогню.

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка у військовій формі, який фотографував Мерефо-Херсонський містУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка у військовій формі, який фотографував Мерефо-Херсонський містРусский

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