У Дніпрі затримали 48-річного чоловіка за збут наркотиків на території міста

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Кілограм марихуани, понад 20 сліп-пакетів з метамфетаміном, сліп-пакети з канабісом, мобільні телефони та електронні ваги вилучили правоохоронці з помешкання підозрюваного, – сказано у повідомленні поліції.
Працівники Дніпровського районного управління провели обшук у квартирі підозрюваного 29 лютого.
Правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують злочинну діяльність затриманого.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Козенко Антон
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