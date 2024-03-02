У Дніпрі затримали 48-річного чоловіка за збут наркотиків на території міста

У Дніпрі затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Кілограм марихуани, понад 20 сліп-пакетів з метамфетаміном, сліп-пакети з канабісом, мобільні телефони та електронні ваги вилучили правоохоронці з помешкання підозрюваного, – сказано у повідомленні поліції.

Працівники Дніпровського районного управління провели обшук у квартирі підозрюваного 29 лютого.

Правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують злочинну діяльність затриманого.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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