У Дніпрі засудили офіцера Нацгвардії за продаж бінокуляра нічного бачення: деталі

У Дніпрі засудили офіцера Нацгвардії за продаж бінокуляра нічного бачення.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
Зазначається, що прокурори довели, що командир взводу викрав ввірене йому військове майно, а саме бінокуляр нічного бачення Archer NVGA-15, який згодом продав. У суді офіцер визнав свою вину та щиро розкаявся.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону офіцера Нацгвардії визнано винним у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).
Суд вирішив призначити обвинуваченому основне покарання у вигляді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, а саме строком на два роки. Крім того, замість покарання у вигляді позбавлення волі суд вирішив призначити чоловіку покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців строком на 2 роки із відрахуванням в дохід держави 20% з суми грошового забезпечення офіцера. Згідно з вироком суду і обвинувальним актом збитки відшкодовані у ході досудового слідства у повному обсязі, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі довічне отримали учасники банди, які відбирали житло у пенсіонерів.
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