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У Дніпрі застукали на гарячому автомобільного крадія

Сьогодні 17:14
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У Дніпрі затримали чоловіка, який хотів пограбувати чужу автівку.

Новости Днепра про У Дніпрі застукали на гарячому автомобільного крадія

Уночі 27 листопада до поліціянтів звернулися місцеві жителі та розповіли про підозрілого чоловіка, який проник в мікроавтобус. Сталося це в Соборному районі Дніпра.

Приїхавши на виклик, правоохоронці дійсно побачили в салоні мікроавтобусу невідомого чоловіка. Як розповів поліціянтам власник автомобіля, він побачив як в його “спрінтері” хтось зламав двері та нишпорить всередині.

Невідомий чоловік не зміг пояснити, що робить в чужій автівці. Горе-крадія доставили у відділок.

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Новости Днепра про У Дніпрі застукали на гарячому автомобільного крадіяУкраїнська

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