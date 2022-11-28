У Дніпрі застукали на гарячому автомобільного крадія

У Дніпрі затримали чоловіка, який хотів пограбувати чужу автівку.

Уночі 27 листопада до поліціянтів звернулися місцеві жителі та розповіли про підозрілого чоловіка, який проник в мікроавтобус. Сталося це в Соборному районі Дніпра.

Приїхавши на виклик, правоохоронці дійсно побачили в салоні мікроавтобусу невідомого чоловіка. Як розповів поліціянтам власник автомобіля, він побачив як в його “спрінтері” хтось зламав двері та нишпорить всередині.

Невідомий чоловік не зміг пояснити, що робить в чужій автівці. Горе-крадія доставили у відділок.

Читайте також:

Українська

Автор: