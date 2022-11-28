У Дніпрі застукали на гарячому автомобільного крадія

Уночі 27 листопада до поліціянтів звернулися місцеві жителі та розповіли про підозрілого чоловіка, який проник в мікроавтобус. Сталося це в Соборному районі Дніпра.
Приїхавши на виклик, правоохоронці дійсно побачили в салоні мікроавтобусу невідомого чоловіка. Як розповів поліціянтам власник автомобіля, він побачив як в його “спрінтері” хтось зламав двері та нишпорить всередині.
Невідомий чоловік не зміг пояснити, що робить в чужій автівці. Горе-крадія доставили у відділок.
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