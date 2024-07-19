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У Дніпрі запускають безкоштовну літню школу для старшокласників: як зареєструватися на навчання

Вчора 14:57
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У Дніпрі відкривають безкоштовну літню школу для старшокласників, які цікавляться космосом.

Новости Днепра про У Дніпрі запускають безкоштовну літню школу для старшокласників: як зареєструватися на навчання

Підлітки від 14 до 16 років, які цікавляться космосом та технічними дисциплінами, можуть пройти безкоштовний літній інтенсив. Протягом місяця досвідчені викладачі й ментори проведуть для учасників лекції і майстеркласи з робототехніки на основі платформи VEX Robotics, астрономії, кібербезпеки та ракетомоделювання.

Про це повідомили на сайті ГО «Асоціація Ноосфера».

Навчання триватиме з 2 по 30 серпня. Уроки відбуватимуться раз на тиждень по п’ятницях. Усього передбачено чотири воркшопи і п’ятий завершальний навчально-розважальний захід з нагородженням учасників. 

Літню школу організовує ГО «Асоціація Ноосфера» спільно з Дніпропетровським відділенням Малої академії наук та Planetarium Noosphere. Заняття безкоштовні, за попередньою реєстрацією. Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі: претенденти повинні будуть написати короткого мотиваційного листа. Організатори оберуть 30 найбільш вмотивованих підлітків.

Зареєструватися можна за посиланням. Реєстрація триватиме з 15 до 25 липня включно. Результати відбору будуть оголошені 29 липня. Школярі, яких відберуть до участі, отримають електронний лист із запрошенням на захід та усіма деталями проведення літньої школи.

“Усі випускники Noosphere Tech Intensive отримають сертифікати про участь та подарунки від ГО «Асоціація Ноосфера». І звісно ж, багато нових знань та цікавих знайомств.”, – повідомили організатори.

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Новости Днепра про У Дніпрі запускають безкоштовну літню школу для старшокласників: як зареєструватися на навчанняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі запускають безкоштовну літню школу для старшокласників: як зареєструватися на навчанняРусский

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