У Дніпрі запровадили екстрені відключення електрики: яка ситуація з водою та опаленням на вечір

За інформацією від Дніпровської міської влади, наразі виконання стабілізаційних графіків неможливе, оскільки не вистачає доступної потужності, щоб забезпечити клієнтів світлом в передбачені графіком години. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
До графіків Дніпро може повернутися лише тоді, коли знизиться споживання в місті та області, або коли зменшиться дефіцит електроенергії в країні і НЕК Укренерго зможе надати більші ліміти споживання на Дніпропетровську область.
Станом на 18:00 через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено 3 котельні КП «Жилсервіс-Дніпро» у Центральному районі. Без опалення залишилися мешканці 37 житлових будинків на просп. Олександра Поля, вул. Полєтаєва та вул. Новосільна. Котельня запрацює після відновлення електропостачання.
Станом на 18:00 у зв’язку з відключенням електропостачання тимчасово не працюють об’єкти теплопостачання КП «Теплоенерго» за такими адресами:
Робота ТРП та котельні буде відновлена після подачі на них електроенергії.
Також приватними енергопостачальними компаніями наразі знеструмлено квартальні котельні по вул. Артеківська та Запасна. Без тепла тимчасово знаходяться 23 будинки.
Всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» працюють у звичному режимі.
Станом на 18:00 приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено 4 підвищувальні насосні станції, які забезпечують водопостачання за такими адресами:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії на ці ПНС.
Станом на 18:00 відновлена робота 5 підвищувальних насосних станцій (тимчасово було відключене електропостачання), які забезпечують водопостачання за такими адресами:
Водопостачання буде відновлено після відновлення подачі електроенергії на підвищувальні насосні станції.
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