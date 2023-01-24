У Дніпрі запровадили екстрені відключення електрики: яка ситуація з водою та опаленням на вечір

У Дніпрі та Дніпропетровській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Все через суттєве перевищення лімітів споживання, які були виділені НЕК Укренерго на сьогодні.

За інформацією від Дніпровської міської влади, наразі виконання стабілізаційних графіків неможливе, оскільки не вистачає доступної потужності, щоб забезпечити клієнтів світлом в передбачені графіком години. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

До графіків Дніпро може повернутися лише тоді, коли знизиться споживання в місті та області, або коли зменшиться дефіцит електроенергії в країні і НЕК Укренерго зможе надати більші ліміти споживання на Дніпропетровську область.

Станом на 18:00 через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено 3 котельні КП «Жилсервіс-Дніпро» у Центральному районі. Без опалення залишилися мешканці 37 житлових будинків на просп. Олександра Поля, вул. Полєтаєва та вул. Новосільна. Котельня запрацює після відновлення електропостачання.

Станом на 18:00 у зв’язку з відключенням електропостачання тимчасово не працюють об’єкти теплопостачання КП «Теплоенерго» за такими адресами:

просп. Олександра Поля,

просп. Лесі Українки;

просп. Дмитра Яворницького,

вул. Ярослава Мудрого;

вул. Михайла Грушевського,

вул. Воскресенська;

вул. Троїцька;

Набережна Січеславська;

вул. Філософська, Громова;

вул. Орловська,

вул. Аудиторна;

просп. І. Мазепи,

просп. В. Мерзленка;

вул. Новоорловська,

вул. Талаліхіна;

вул. Чечелівська

просп. Сергія Нігояна;

вул. В. Антоновича;

вул. Степана Бандери,

вул. Пастера,

вул. Княгині Ольги;

пл. Мостова,

вул. Старокозацька;

вул. В. Чапленка,

вул. Кості Гордієнка,

вул. Чечелівська;

вул. Сумська,

вул. Київська,

вул. Криворізька;

вул. Авіаційна,

вул. Караваєва,

вул. В. Івасюка,

вул. Дунаєвського;

вул. Троїцька,

вул. Святослава Хороброго.

Робота ТРП та котельні буде відновлена після подачі на них електроенергії.

Також приватними енергопостачальними компаніями наразі знеструмлено квартальні котельні по вул. Артеківська та Запасна. Без тепла тимчасово знаходяться 23 будинки.

Всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» працюють у звичному режимі.

Щодо ситуації з водопостачанням у Дніпрі

Станом на 18:00 приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено 4 підвищувальні насосні станції, які забезпечують водопостачання за такими адресами:

просп. Слобожанський, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумська, 8-64;

вул. Старочумацька, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскрава, 1-41;

вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;

вул. Осіння, 7-13;

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11;

вул. Миколи Міхновського, 2-31;

пров. Фестивальний, 1-31;

просп. Миру, 1-95;

вул. Березинська, 22-61;

вул. Генерала Захарченко, 1-15;

пров.Вільний, 2-12;

вул.Усенко, 1-23;

вул.Донецьке шосе, 97-137;

просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії на ці ПНС.

Станом на 18:00 відновлена робота 5 підвищувальних насосних станцій (тимчасово було відключене електропостачання), які забезпечують водопостачання за такими адресами:

бульвар Слави, 10, 12, 14, 16, 18,

просп. Героїв, 20;

просп. Героїв, 43,

вул. Набережна Перемоги, 140,

пров. Добровольців, 2, 4;

просп. Героїв, 48, 50;

вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 8;

бульвар Слави, 4, 4а, 6, 6а,

вул. Набережна Перемоги, 124, 124а, 126, 126а.

Водопостачання буде відновлено після відновлення подачі електроенергії на підвищувальні насосні станції.

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