Мешканців Дніпра запрошують поласувати безкоштовною піцою: коли та де

Цими вихідними у парках дніпряни зможуть поласувати піцою та розважитися.

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій ДМР.

У п’ятницю, суботу та неділю містяни зможуть не тільки поласувати піцою, а й погуляти на ретро-дискотеці та святі, яке влаштують в парку Шевченка.

Пʼятниця 14 липня

У сквері П рибережному шотландська благодійна організація «SIOBHANS TRUST» та «Благодійний фонд «М.Р.І.Я» (м. Запоріжжя) пригостить усіх охочих справжньою італійською піцою. Початок об 11:00. У парку Глоби влаштують ретро-дискотеку для людей елегантного віку. Розпочнеться захід о 17:00 та триватиме до 19:00.

Субота 15 липня

У п арку Шевченка КП Міська інфраструктура влаштує свято вихідного дня. Коли з 16:00 до 17:30.

У м олодіжному парку «Новокодацький» шотландська благодійна організація «SIOBHANS TRUST» та «Благодійний фонд «М.Р.І.Я» м. Запоріжжя пригостить усіх охочих справжньою італійською піцою. Початок об 11:00. Неділя 16 липня

Якщо не встигнете на дегустацію піци в попередні дні, то поласувати нею можна в Зеленому гаї. Початок об 11:00.

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