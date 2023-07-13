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  • Мешканців Дніпра запрошують поласувати безкоштовною піцою: коли та де

Мешканців Дніпра запрошують поласувати безкоштовною піцою: коли та де

Сьогодні 13:58
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Цими вихідними у парках дніпряни зможуть поласувати піцою та розважитися.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра запрошують поласувати безкоштовною піцою: коли та де

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій ДМР.

У п’ятницю, суботу та неділю містяни зможуть не тільки поласувати піцою, а й погуляти на ретро-дискотеці та святі, яке влаштують в парку Шевченка. 

Пʼятниця 14 липня 

У сквері Прибережному шотландська благодійна організація «SIOBHANS TRUST» та «Благодійний фонд «М.Р.І.Я» (м. Запоріжжя) пригостить усіх охочих справжньою італійською піцою. Початок об 11:00. 
 
У парку Глоби влаштують ретро-дискотеку для людей елегантного віку. Розпочнеться захід о 17:00 та триватиме до 19:00.

Субота 15 липня 

У парку Шевченка КП Міська інфраструктура влаштує свято вихідного дня. Коли з 16:00 до 17:30.
 
У молодіжному парку «Новокодацький» шотландська благодійна організація «SIOBHANS TRUST» та «Благодійний фонд «М.Р.І.Я» м. Запоріжжя пригостить усіх охочих справжньою італійською піцою. Початок об 11:00.
 
Неділя 16 липня
 
Якщо не встигнете на дегустацію піци в попередні дні, то поласувати нею можна в Зеленому гаї. Початок об 11:00.

 

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