Мешканців Дніпра запрошують поласувати безкоштовною піцою: коли та де
Мешканців Дніпра запрошують поласувати безкоштовною піцою: коли та де
Сьогодні 13:58
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Цими вихідними у парках дніпряни зможуть поласувати піцою та розважитися.
Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій ДМР.
У п’ятницю, суботу та неділю містяни зможуть не тільки поласувати піцою, а й погуляти на ретро-дискотеці та святі, яке влаштують в парку Шевченка.
Пʼятниця 14 липня
У сквері Прибережному шотландська благодійна організація «SIOBHANS TRUST» та «Благодійний фонд «М.Р.І.Я» (м. Запоріжжя) пригостить усіх охочих справжньою італійською піцою. Початок об 11:00.
У парку Глоби влаштують ретро-дискотеку для людей елегантного віку. Розпочнеться захід о 17:00 та триватиме до 19:00.
Субота 15 липня
У парку Шевченка КП Міська інфраструктура влаштує свято вихідного дня. Коли з 16:00 до 17:30.
У молодіжному парку «Новокодацький» шотландська благодійна організація «SIOBHANS TRUST» та «Благодійний фонд «М.Р.І.Я» м. Запоріжжя пригостить усіх охочих справжньою італійською піцою. Початок об 11:00.
Неділя 16 липня
Якщо не встигнете на дегустацію піци в попередні дні, то поласувати нею можна в Зеленому гаї. Початок об 11:00.
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