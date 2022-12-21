У Дніпрі запрацювали нові графіки відключень

Як повідомили на сайті ДТЕК “Дніпровські електромережі”, 21 грудня на Дніпропетровщині запрацювали нові графіки відключень.
В ДТЕК зазначили, що попередні графіки не діють. Раніше повідомлялося, що в Дніпрі запровадять кольорові графіки, де білий колір – є світло, сірий – немає, а світло-сірий – можуть вимкнути, якщо є така потреба.
Тепер же в графіках тільки два кольори. Сірий – світла немає, білий – повинно бути. Побачити, за яким графіком вимикають у вас можна тут.
Як зрозуміти, чому в мене зараз немає світла і коли його включать?
За словами ДТЕК, в першу чергу перевірте чи діє екстрене або стабілізаційне відключення на сайті або в чат-боті (Viber, Telegram). Якщо відключення стабілізаційне – дізнайтесь час відновлення світла у графіку на сайті. Якщо відключення екстрене – доведеться трошки почекати, електропостачання може бути відсутнє довше, наприклад 6-8 годин.
Якщо світла немає більше 10 годин – напишіть у Facebook або ж подайте заявку самостійно на сайті компанії.
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