Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі запрацювали нові графіки відключень

Сьогодні 12:07
просмотров

У Дніпрі повернули планові відключення.

Новости Днепра про У Дніпрі запрацювали нові графіки відключень

Як повідомили на сайті ДТЕК “Дніпровські електромережі”, 21 грудня на Дніпропетровщині запрацювали нові графіки відключень.

В ДТЕК зазначили, що попередні графіки не діють. Раніше повідомлялося, що в Дніпрі запровадять кольорові графіки, де білий колір – є світло, сірий – немає, а світло-сірий – можуть вимкнути, якщо є така потреба.

Тепер же в графіках тільки два кольори. Сірий – світла немає, білий – повинно бути. Побачити, за яким графіком вимикають у вас можна тут.

Новости Днепра про У Дніпрі запрацювали нові графіки відключень

Як зрозуміти, чому в мене зараз немає світла і коли його включать?

За словами ДТЕК, в першу чергу перевірте чи діє екстрене або стабілізаційне відключення на сайті або в чат-боті (ViberTelegram). Якщо відключення стабілізаційне – дізнайтесь час відновлення світла у графіку на сайті. Якщо відключення екстрене – доведеться трошки почекати, електропостачання може бути відсутнє довше, наприклад 6-8 годин.

Якщо світла немає більше 10 годин – напишіть у Facebook або ж подайте заявку самостійно на сайті компанії.  

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі запрацювали нові графіки відключеньУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як виглядає дворівнева квартира за 299 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    Як виглядає дворівнева квартира за 299 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

    Найпопулярнішими на ринку нерухомості в Дніпрі є однокімнатні квартири, але…

    Немає світла – немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:57
    Немає світла – немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачання

    Частина мешканців Дніпра 21 грудня тимчасово залишилася без водопостачання.

    Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:43
    Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят

    Новорічні свята підкралися непомітно. Дуже скоро ми будемо зустрічати Новий…

    У Дніпрі автомобільні вандали “переїхали” в інший район і знову псують машини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:01
    У Дніпрі автомобільні вандали “переїхали” в інший район і знову псують машини

    Дніпровські "кислотні" вандали переїхали в інший район.

    Наверх