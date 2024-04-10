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У Дніпрі запрацює басейн просто неба

Сьогодні 16:11
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У Дніпрі запрацює басейн просто неба. 

Новости Днепра про У Дніпрі запрацює басейн просто неба

Мова йде про басейн Університету митної справи та фінансів, який розташований на вулиці Аржанова, 12. Потрапити можна з 7 до 21:00 у будні та вихідні. Вхід коштує – 150 гривень.  

Басейн планують відкрити 11 квітня. Він працює з підігрівом.

Зазначимо, що басейн Університету митної справи та фінансів – єдиний спортивний відкритий басейн на території лівого берега. Тут є все для заняття плаванням.

Аби потрапити до басейну при собі потрібно мати шапочку, одяг для плавання, шльопанці, рушник та довідку від лікаря.

Нагадаємо, раніше ми робили огляд популярних басейнів Дніпра, де розповідали про ціни та особливості у кожному із них. 

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Новости Днепра про У Дніпрі запрацює басейн просто небаУкраїнська

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