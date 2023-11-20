У Дніпрі запрацював ще один зимовий басейн просто неба: де саме

У Дніпрі відкрився ще один басейн просто неба.

Мова йде про басейн Університету митної справи та фінансів, який працює з підігрівом та просто неба. Розташований на вулиці Аржанова, 12. Потрапити можна з 7 до 20:30 у будні та вихідні. Вхід коштує – 150 гривень.

Варто зауважити, що це єдиний такий басейн на лівому березі, а ось на правобережжі Дніпра є два відкритих басейни, які теж у власності університетів. Мова йде про басейн у парку ДІІТу та у студмістечку Медакадемії.

В обох воду підігрівають до +27.

Позаяк це басейни при університетах, то лакшері умов очікувати не варто – шезлонгів чи інших зручностей не буде, але для тих, хто хоче поплавати це чудова альтернатива дорогим закладам.

Басейни відкриті, в них можна плавати, а можна займатися аквааеробікою.

Аби потрапити до басейнів при собі потрібно мати шапочку, одяг для плавання, шльопанці, рушник та довідку від лікаря. У ДІІТі є лікар, який за потреби огляне на місці. У Медакадемії такої послуги немає. З собою треба мати довідку від дерматолога чи терапевта.

Нагадаємо, раніше ми робили огляд популярних басейнів Дніпра, де розповідали про ціни та особливості у кожному із них.

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