У Дніпрі замість довгобуду Баскет-арени біля Інфізу планують побудувати Єврейську клініку

У Дніпрі на місці недобудованої Баскет-арени по вулиці Набережна Перемоги 10, навпроти Інституту фізкультури, можуть побудувати Єврейську клініку.

Таку пропозицію обговорювали на черговому засіданні архітектурно-містобудівної ради Дніпра, про це пише Gorod.dp.ua.

Недобудова на Набережній Перемоги, 10 може перетворитися в Єврейську клініку. Такий проєкт обговорювали на черговому засіданні. Зазначається, що у 2015 Дніпро повинен був прийняти ігри Чемпіонату Європи з баскетболу. Але через початок російського вторгнення в 2014 році, все зупинилося. До єврочемпіонату почали будувати спортивний палац.

Навпроти Інфізу на Набережній Перемоги навіть встигли створити основу майбутньої споруди, проте все зупинилося. І ось 8 років ця недобудова стоїть нетронутою.

Зазначається, що власники довгобуду та земельної ділянки хочуть дати друге життя споруді. Але цього разу тут з’явиться не спортивна арена, а медичний комплекс з готелем, зонами парковки та торгівлі.

Автор проекту – архітектор Михайло Аліпов – розповів, що проєкт також передбачає велику зелену зону відпочинку перед клінікою. А нинішній проїзд від Набережної Перемоги до берега річки пропонується перетворити на повноцінну вулицю – з пішохідною зоною та велодоріжкою.

Архітектори міста оцінили пропозицію, але більш точний проєкт представлять пізніше.

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