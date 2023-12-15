У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсмен - Днепр Инфо
У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсмен
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Сегодня 10:33

Новенький прапор України тепер знову майорить над Дніпром.

Новости Днепра про У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсмен

Комунальники замінили найбільший прапор Дніпра, який напередодні пошкодив сильний вітер. Стяг тепер знову майорить на височенному флагштоці навпроти історичного музею.

Нагадаємо, вчора представники департаменту благоустрою під час щоденної перевірки помітили, що найбільший прапор України у Дніпрі пошматував вітер. Стяг розірвало майже навпіл. З самого ранку комунальники взялися замінювати пошкоджене полотно.

Новости Днепра про У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсмен

Новости Днепра про У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсмен

Цікаві факти про найбільший прапор України в Дніпрі

  • вага стяга – 23 кілограми, розміри 12 на 18 метрів, піднятий на флагштоку висотою 72 метри;
  • зроблений з парашутного полотна, яке може протистояти сильним поривам вітру;
  • для виготовлення прапора треба понад двісті квадратних метрів тканини;
  • флагшток встановили на одній із найвищих точок міста, поряд з Музеєм АТО і Алеєю Героїв;
  • відразу після встановлення, Найбільший прапор України внесли до Книги рекордів України, але потім його “перегнав” стяг, який встановили в Києві. Висота головного флагштоку становить 100 метрів;
  • місце, де встановили стяг, розташоване поруч з нульовою верстою, звідки почалася забудова Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсмен

Новости Днепра про У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсмен

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Новости Днепра про У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсменУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсменРусский

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