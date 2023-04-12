Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі «замінували» всі школи, суди, ТЦ та лікарні: фахівці обстежили 154 об’єкти

У Дніпрі «замінували» всі школи, суди, ТЦ та лікарні: фахівці обстежили 154 об’єкти

Сьогодні 08:00
просмотров

Минулої доби двічі надходили повідомлення про масштабні мінування в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» всі школи, суди, ТЦ та лікарні: фахівці обстежили 154 об'єкти

Одне із повідомлень надійшло на електронну пошту ЗОШ №1 про мінування навчальних закладів Дніпра. Фахівці обстежили 154 об’єкти. Вибухонебезпечні матеріали не були виявлені. Повідомлення виявилося хибним.

Друге повідомлення надійшло на електронну пошту кол-центру СБУ у Києві. У ньому йшлося про замінування судів, торгових центрів, лікарень, дитячих садків, мостів, навчальних закладів у Дніпрі. В результаті було обстежено 101 об’єкт. Інформація про мінування також не підтвердилась.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» всі школи, суди, ТЦ та лікарні: фахівці обстежили 154 об'єктиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» всі школи, суди, ТЦ та лікарні: фахівці обстежили 154 об'єктиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Все буде Україна: з початку року в області з’явилося на світ понад 3,7 тис немовлят
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Все буде Україна: з початку року в області з’явилося на світ понад 3,7 тис немовлят

    У 2023 році на Дніпропетровщині на світ з’явилося вже понад…

    Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватний будинок
    Новини Дніпра
    Вчора 21:19
    Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватний будинок

    У вівторок, 11 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській…

    У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    У Кривому Розі підпалили легковий автомобіль: фото і подробиці

    У Кривому Розі на Спаській підпалили припаркований легковий автомобіль.

    Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий – Украэрорух
    Новини Дніпра
    Вчора 19:15
    Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий – Украэрорух

    Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій…

    Наверх