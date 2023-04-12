У Дніпрі «замінували» всі школи, суди, ТЦ та лікарні: фахівці обстежили 154 об’єкти

Одне із повідомлень надійшло на електронну пошту ЗОШ №1 про мінування навчальних закладів Дніпра. Фахівці обстежили 154 об’єкти. Вибухонебезпечні матеріали не були виявлені. Повідомлення виявилося хибним.
Друге повідомлення надійшло на електронну пошту кол-центру СБУ у Києві. У ньому йшлося про замінування судів, торгових центрів, лікарень, дитячих садків, мостів, навчальних закладів у Дніпрі. В результаті було обстежено 101 об’єкт. Інформація про мінування також не підтвердилась.
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