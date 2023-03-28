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У Дніпрі “замінували” всі коледжі та будівлю СБУ: подробиці

Сьогодні 10:01
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Знову активізувалися "мінери".

Новости Днепра про У Дніпрі

У понеділок, 27 березня, на електронну пошту СБУ надійшло два повідомлення про замінування.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Перше – про замінування всіх коледжів. Правоохоронці обстежили 28 об’єктів. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Ще одне повідомлення стосувалося замінування будівлі СБУ України у Дніпропетровській області. Поліцейські обстежили будівлю та прилеглу територію. Підозрілих та вибухонебезпечних матеріалів не виявлено. Інформація про замінування також не підтвердилась.

Але зазначимо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінії “101” чи “102”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі повідомили про замінування низки навчальних закладів.

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