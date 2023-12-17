У Дніпрі “замінували” ТЦ “Метро” на Запорізькому шосе та редакцію ЗМІ

Про це пише офіційний портал міськради.
Невідомі заявили про мінування станцій метро, редакції “Дніпро Оперативний”, а також торгівельного центру.
Спеціалісти обстежили ТЦ “Метро Cash & Carry” на Запорізькому шосе, а також усі станції метрополітену і будівлі редакції ЗМІ.
Протягом доби обстежили 8 об’єктів. Жодних вибухових предметів не знайдено.
Інформація про замінування не підтвердилась.
Вчора у Дніпрі “мінували” редакції ЗМІ та будівлі УСБУ.
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