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  • У Дніпрі “замінували” ТЦ “Метро” на Запорізькому шосе та редакцію ЗМІ

У Дніпрі “замінували” ТЦ “Метро” на Запорізькому шосе та редакцію ЗМІ

Сьогодні 10:35
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У Дніпрі за минулу добу надійшло два повідомлення про мінування об'єктів.

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Про це пише офіційний портал міськради.

Невідомі заявили про мінування станцій метро, редакції “Дніпро Оперативний”, а також торгівельного центру.

Спеціалісти обстежили ТЦ “Метро Cash & Carry” на Запорізькому шосе, а також усі станції метрополітену і будівлі редакції ЗМІ.

Протягом доби обстежили 8 об’єктів.  Жодних вибухових предметів не знайдено.

Інформація про замінування не підтвердилась. 

Вчора у Дніпрі “мінували” редакції ЗМІ та будівлі УСБУ.

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