У Дніпрі “замінували” торговий центр та будівлю СБУ

"Мінери" ніяк не заспокоються.

У суботу, 1 квітня, у Дніпрі “замінували” ТЦ “Україна” та будівлю СБУ. Обидва повідомлення надіслали на електронну пошту Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Поліція оглянула будівлі та прилеглі території, вибухових предметів не виявлено. Повідомлення про замінування були хибні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції.

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