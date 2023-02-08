У Дніпрі “замінували” сім шкіл: подробиці

Йшлося про такі навчальні заклади: №33, №10, №76, №26, №80, №91, №13.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Правоохоронці обстежили усі школи та не виявили вибухових пристроїв. Зазначається, що евакуація не проводилась.
Останнім часом у Дніпрі активізувалися “мінери”. Усе частіше до поліції надходять повідомлення про “замінування” торговельних центів, адміністративних будівель, шкіл, вокзалів, пологових будинків тощо. Усі випадки хибні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двічі за ніч «мінували» будівлю СБУ: коментар поліції.
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