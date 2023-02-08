Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі “замінували” сім шкіл: подробиці

Сьогодні 10:08
просмотров

Учора, 7 лютого, у поліцію Дніпра надійшло повідомлення про "мінування" семи шкіл.

Новости Днепра про У Дніпрі

Йшлося про такі навчальні заклади: №33, №10, №76, №26, №80, №91, №13.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Правоохоронці обстежили усі школи та не виявили вибухових пристроїв. Зазначається, що евакуація не проводилась.

Останнім часом у Дніпрі активізувалися “мінери”. Усе частіше до поліції надходять повідомлення про “замінування” торговельних центівадміністративних будівель, шкілвокзалів, пологових будинків тощо. Усі випадки хибні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двічі за ніч «мінували» будівлю СБУ: коментар поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Гранати, запал та набої: під Дніпром чоловік торгував зброєю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Гранати, запал та набої: під Дніпром чоловік торгував зброєю

    У Синельниковому чоловік налагодив схему продажу боєприпасів.

    Є ризик аварійних відключень: ситуація з водою та теплом у Дніпрі на 8 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Є ризик аварійних відключень: ситуація з водою та теплом у Дніпрі на 8 лютого

    У Дніпрі 8 лютого діють графіки стабілізаційних віключень електроенергії.

    Випустили близько 20 снарядів: вночі Нікопольський район знову попав під обстріл
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Випустили близько 20 снарядів: вночі Нікопольський район знову попав під обстріл

    Вночі 8 лютого під прицілом ворога знову опинився Нікопольський район.

    Як працює громадський транспорт Дніпра 8 лютого: графіки та маршрути
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Як працює громадський транспорт Дніпра 8 лютого: графіки та маршрути

    У середу, 8 лютого, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють…

    Наверх