У Дніпрі “замінували” сім шкіл: подробиці

Учора, 7 лютого, у поліцію Дніпра надійшло повідомлення про "мінування" семи шкіл.

Йшлося про такі навчальні заклади: №33, №10, №76, №26, №80, №91, №13.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Правоохоронці обстежили усі школи та не виявили вибухових пристроїв. Зазначається, що евакуація не проводилась.

Останнім часом у Дніпрі активізувалися “мінери”. Усе частіше до поліції надходять повідомлення про “замінування” торговельних центів, адміністративних будівель, шкіл, вокзалів, пологових будинків тощо. Усі випадки хибні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі двічі за ніч «мінували» будівлю СБУ: коментар поліції.

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