У Дніпрі «замінували» понад 300 будівель: офіційна інформація

У Дніпрі 16 квітня перевіряли повідомлення про мінування понад 300 об'єктів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Вчора на електронну пошту кол-центру СБУ надійшла інформація про замінування судів, торгових центрів, дошкільних закладів та лікарень у Дніпрі.

Фахівці обстежили 322 об’єкти. Інформація про мінування не підтвердилася, підозрілі та вибухонебезпечні матеріали не були виявлені.

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