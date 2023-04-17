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У Дніпрі «замінували» понад 300 будівель: офіційна інформація

Сьогодні 08:00
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У Дніпрі 16 квітня перевіряли повідомлення про мінування понад 300 об'єктів.

Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» понад 300 будівель: офіційна інформація

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Вчора на електронну пошту кол-центру СБУ надійшла інформація про замінування судів, торгових центрів, дошкільних закладів та лікарень у Дніпрі.

Фахівці обстежили 322 об’єкти. Інформація про мінування не підтвердилася, підозрілі та вибухонебезпечні матеріали не були виявлені.

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Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» понад 300 будівель: офіційна інформаціяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі «замінували» понад 300 будівель: офіційна інформаціяРусский

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