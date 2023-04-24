У Дніпрі «замінували» понад 100 об’єктів: подробиці

Учора, 23 квітня, фахівці перевіряли повідомлення про мінування понад 100 об'єктів у Дніпрі.

Про замінування судів, торгових центрів, лікарень, мостів та вокзалів Дніпра повідомили у call-центр СБУ.

Вибухотехніки обстежили 115 об’єктів: 15 районних судів, 32 ТЦ, 38 лікарень, 5 мостів, 25 вокзалів.

Інформація про мінування не підтвердилася, вибухонебезпечні матеріали не були знайдені.

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