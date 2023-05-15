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У Дніпрі “замінували” майже 300 об’єктів: де шукали вибухівку

Сьогодні 09:00
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У Дніпрі у неділю, 14 травня, перевіряли повідомлення про мінування майже 300 об'єктів.

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Учора в call-центр СБУ знову повідомили про мінування лікарень, будівлі СБУ, районних судів, шкіл, дитячих садків, торгових центрів, приміщення адміністрації, територіальних центрів комплектування, відділень поліції, аеропорту, вокзалів, готелів та станцій метро в Дніпрі.

Фахівці обстежили 295 об’єктів. Будь-які вибухонебезпечні пристрої або речовини не були знайдені.

Інформація про мінування не підтвердилась.

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