У Дніпрі “замінували” майже 200 будівель: подробиці

Черговий СБУ отримав повідомлення про замінування парку імені Гагаріна. Його обстежили. Вибухонебезпечні матеріали не були виявлені.
Також на кол-центр СБУ надійшло повідомлення про мінування районних судів, шкіл, лікарень, торгових центрів та аеропорту у Дніпрі. Було обстежено 196 об’єктів: 14 будівель суду, 114 установ загальної середньої освіти, 34 лікарні, 33 торгові центри, 1 аеропорт. Це повідомлення про мінування також не підтвердилося.
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