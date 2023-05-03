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У Дніпрі “замінували” майже 200 будівель: подробиці

Сьогодні 08:30
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У вівторок, 2 травня, у Дніпрі фахівці перевіряли 2 повідомлення про мінування.

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Черговий СБУ отримав повідомлення про замінування парку імені Гагаріна. Його обстежили. Вибухонебезпечні матеріали не були виявлені.

Також на кол-центр СБУ надійшло повідомлення про мінування районних судів, шкіл, лікарень, торгових центрів та аеропорту у Дніпрі. Було обстежено 196 об’єктів: 14 будівель суду, 114 установ загальної середньої освіти, 34 лікарні, 33 торгові центри, 1 аеропорт. Це повідомлення про мінування також не підтвердилося.

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