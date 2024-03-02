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У Дніпрі “замінували” дитячий садок “Малюк” та центр зайнятості

Сьогодні 10:18
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За минулу добу у Дніпрі надійшло декілька повідомлень про замінування.

Новости Днепра про У Дніпрі

Про це повідомляє офіційний портал міської ради.

За минулу добу надійшло три повідомлення про замінування у м. Дніпро. Обласного та міського центрів зайнятості, а також дитячого садка № 7 “Малюк”, – йдеться у повідомленні.

Вибухотехніки обстежили усі об’єкти та прилеглі території, інформація про замінування не підтвердилась.

Підрозділи ДСНС до обстеження не залучались.

За минулу добу у місті також сталося 9 пожеж, 4 з них відбулися в екосистемах (займання сухої трави).

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