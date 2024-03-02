У Дніпрі “замінували” дитячий садок “Малюк” та центр зайнятості

Про це повідомляє офіційний портал міської ради.
За минулу добу надійшло три повідомлення про замінування у м. Дніпро. Обласного та міського центрів зайнятості, а також дитячого садка № 7 “Малюк”, – йдеться у повідомленні.
Вибухотехніки обстежили усі об’єкти та прилеглі території, інформація про замінування не підтвердилась.
Підрозділи ДСНС до обстеження не залучались.
За минулу добу у місті також сталося 9 пожеж, 4 з них відбулися в екосистемах (займання сухої трави).
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