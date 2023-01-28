У Дніпрі “замінували” будівлю СБУ та торговий центр

У п'ятницю, 27 січня, невідомий повідомив про мінування будівлі СБУ та торгового центру в Дніпрі.

Про це повідомили у міськраді Дніпра.

Співробітники поліції прибули на вказані локації та провели огляд приміщень і прилеглих територій. Вибухових матеріалів виявлено не було – повідомлення виявилися хибними.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 79-річний пенсіонер “замінував” 6 будинків, бо був обурений відключеннями світла. Він зателефонував поліціянтам та повідомив, якщо електрику не дадуть, то скоро він підірве своє та сусідське житло.

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