У Дніпрі “замінували” 130 шкіл та медичний центр: чи знайшли правоохоронці вибухівку

"Мінери" знову активізувалися.

У понеділок, 20 листопада, на електронну пошту call-центру СБУ надійшло 2 повідомлення про замінування. У них йшлося про вибухівку в усіх школах Дніпра, а також у будівлі медичного центру на вул. Європейській.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили 130 навчальних закладів та медичний центр. Жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.

Нагадаємо, за минулий тиждень “мінери” тричі погрожували підірвати усі школи міста. Про це читайте тут і тут.

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