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У Дніпрі залишили собаку в зачиненому автомобілі в аномальну спеку

Сьогодні 10:39
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У Дніпрі собаку залишили в зачиненій машині в пекельну спеку.

Новости Днепра про У Дніпрі залишили собаку в зачиненому автомобілі в аномальну спеку

Жителі Дніпра рятували собаку, якого кинули в припаркованому біля ТЦ авто. Інцидент стався цими вихідними біля “Каравану”. Відвідувачі ТЦ помітили в одній із зачинених машин тварину. Пес важко дихав і ось-ось міг задихнутися, пише “Дніпро Оперативний”. 

Дніпряни звернулися до адміністрації ТЦ, аби працівники сповістили за допомогою гучномовця про собаку, аби господар чи господарка відкрили машину, поки тварина не задихнулася в автівці, яка стоїть під палючим сонцем в +40.

Через деякий час власниця собаки повернулася, однак жінка була невдоволена тим, що її відірвали від справ. 

Новости Днепра про У Дніпрі залишили собаку в зачиненому автомобілі в аномальну спеку

Зауважимо, нині на Дніпропетровщині надзвичайна спека. Не залишайте тварин в машині, навіть якщо це на кілька хвилин.

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Новости Днепра про У Дніпрі залишили собаку в зачиненому автомобілі в аномальну спекуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі залишили собаку в зачиненому автомобілі в аномальну спекуРусский

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