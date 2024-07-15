У Дніпрі залишили собаку в зачиненому автомобілі в аномальну спеку

Жителі Дніпра рятували собаку, якого кинули в припаркованому біля ТЦ авто. Інцидент стався цими вихідними біля “Каравану”. Відвідувачі ТЦ помітили в одній із зачинених машин тварину. Пес важко дихав і ось-ось міг задихнутися, пише “Дніпро Оперативний”.
Дніпряни звернулися до адміністрації ТЦ, аби працівники сповістили за допомогою гучномовця про собаку, аби господар чи господарка відкрили машину, поки тварина не задихнулася в автівці, яка стоїть під палючим сонцем в +40.
Через деякий час власниця собаки повернулася, однак жінка була невдоволена тим, що її відірвали від справ.
Зауважимо, нині на Дніпропетровщині надзвичайна спека. Не залишайте тварин в машині, навіть якщо це на кілька хвилин.
Читайте також:
Автор:
Дніпропетровщина — “найтривожніша” область України в 2024 році.
Деякі вулиці Дніпра залишились без водопостачання.
У Дніпрі оселилась тваринка, яка занесена до Червоної Книги.
У Дніпрі та області значно підвищився рівень захворюваності на ГКІ.