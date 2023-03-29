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У Дніпрі закриють всі “пункти незламності”

Сьогодні 13:44
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У Дніпрі закрили "пункти незламності",

Новости Днепра про У Дніпрі закриють всі

Про це стало відомо з протоколу засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської міської ради.

Згідно до рішення, яке прийняли члени комісії, у місті з 29 березня закриють всі “пункти незламності”. Зазначається, що через низький попит у населення та у зв’язку з поліпшенням ситуації з енергопостачанням, їх переведуть в режим “очікування”. Тобто вони не працюватимуть, але якщо така потреба буде, то протягом двох годин вони знову відкриють свої двері для відвідувачів. 

Новости Днепра про У Дніпрі закриють всі

Усього в Дніпрі працювало майже 90 “пунктів незламності”, які відкрили місцеві органи самоврядування. 

Новости Днепра про У Дніпрі закриють всі

Нагадаємо, “пункти незламності” відкрилися в листопаді, коли після масових ракетних атак на енергосистему України, в місті почалися тривалі відключення світла. За зиму в Дніпрі було декілька блекаутів, під час яких містяни могли зарядити телефони або зігрітися в закладах освіти чи адмінбудівлях.

Раніше в сквері “Прибережний” відкрили “юрту незламності”, яку облаштували представники казахської діаспори. Це не тільки місце, де люди можуть підзарядитися та зігрітися, а й культурний простір. В юрті проводять івенти для дітей та молоді. 

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