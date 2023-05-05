У Дніпрі закликали реагувати на повітряну тривогу: є небезпека

У Дніпрі та області о 16:36 оголосили повітряну тривогу. Зараз “тривожиться” пів України.
Також у мережі повідомляють про зліт стратегічної авіації ворога Ту-95мс и Ту-22м3.
У зв’язку з цим Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривогу!
Реагуємо на сигнал повітряної тривоги, – написав він.
Тому, будь ласка, будьте в безпечних місцях та бережіть себе!
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