У Дніпрі закликали реагувати на повітряну тривогу: є небезпека

Будь ласка, бережіть себе!

У Дніпрі та області о 16:36 оголосили повітряну тривогу. Зараз “тривожиться” пів України.

Також у мережі повідомляють про зліт стратегічної авіації ворога Ту-95мс и Ту-22м3.

У зв’язку з цим Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривогу!

Реагуємо на сигнал повітряної тривоги, – написав він.

Тому, будь ласка, будьте в безпечних місцях та бережіть себе!

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