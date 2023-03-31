У Дніпрі захисниця, яка пройшла полон в Оленівці, готується визволяти своїх дітей з окупації

У Дніпрі захисниця "Азовсталі" намагається зробити закордонні паспорти, щоб вивести своїх дітей з окупації.

Як розповіли в міграційній службі, до них звернулася захисниця Маріуполя, яка намагається відновити свої документи, щоб повернути власних дітей з окупації. З перших днів повномасштабної війни вона брала участь в бойових діях. Потрапила на “Азовсталь”, а звідти в російський полон.

Захисниця була в колонії в Оленівці, звідки її перевели до РФ. Під час одного із обмінів жінці вдалося повернутися до України. У Дніпрі вона проходить курс реабілітації і відновлює документи, які залишилися в Маріуполі.

Справа нагальна, бо на тимчасово окупованій території залишилося двоє дітей, тому зараз в міграційній службі вона відновлює їхні свідоцтва про народження та робить закордонні паспорти, щоб мати змогу вивести малечу з окупації.

Зазначається, що 28 березня жінка отримала всі необхідні документи. Тож сподіваємося, що захисниці вдасться повернути своїх дітей додому.

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