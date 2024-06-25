У Дніпрі загублений песик цілий день катається в тролейбусі

Сьогодні, 25 червня, в одному з тролейбусів Дніпра помітили загубленого рижого песика.

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.

Кондуктор тролейбусу №1 опублікувала фотографію та попросила про допомогу. Розповіла, що зранку собака забігла у салон тролейбуса та катається у ньому цілий день.

Можна помітити, що песик чистий, не худий та на ньому є нашийник. Це вказує на те, що він нещодавно на вулиці. Можливо, загубився або втік.

Згодом у мережі очевидці опублікували ще декілька фото собаки та розповіли, що вона декілька днів бігала на вулиці Робочій та Кавалерійській. Небайдужі напоїли тварину водою.

Нажаль, хто є власником загубленого песика та звідки він прибіг, досі невідомо.

Також, декілька днів тому мешканці Дніпра помітили ще одну загублену собачку, яка налякано сиділа під лавою на зупинці на проспекті Олександра Поля. За виглядом досить схожа на той-терьєра. Місцеві жителі просять про допомогу в пошуках власника.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі загублений песик подорожує на маршрутках по місту.

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