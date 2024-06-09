У Дніпрі загублений песик подорожує на маршрутках по місту

У Дніпрі соцмережами шириться цікава історія про песика-мандрівника.
Історію опублікувала у групі “Ул.Титова , пр.А.Поля(Кирова),пр.Б.Хмельницкого(Г.Сталинграда) ДНЕПР” Анастасія Поліщук.
Песик самостійно вирішив проїхатися містом.
Можливо хтось бачив де вийшов наш песик. О 06:40 район Криворізька-Титова подорожував автобусом, — написала Анастасія у соцмережах.
Згодом чотирилапий на прізвисько Байлу дивовижним чином знайшовся.
Песика притримала у себе дівчина, яка знайшла його на житловому масиві Тополя. Тепер мандрівник повернувся до господарів.
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