У Дніпрі зафіксували температурний рекорд на Водохреща

У Дніпрі цього року було аномально тепле Водохреща.

На Водохреща в Дніпрі температура повітря сягнула +12 градусів. Таким чином, було перекрито історичний температурний максимум доби.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак, найвища температура цього дня була зафіксована ще 67 років тому.

Востаннє аномально тепле Водохреща було в 1955, коли синоптики зафіксували температуру повітря в 11,2 градуси тепла.

Найвища температура 19 січня була зафіксована у 1955 році на позначці 11,2° тепла. Абсолютний максимум січня для Дніпра +12,5, який спостерігався у 1948 році, залишається не перекритим, — Василь Гринчак.

Синоптик також зазначив, що у Кривому Розі максимальна температура 19 січня 2023 року становила 16° тепла, що на градус вище абсолютного максимума січня, який зафіксували у 1971 році.

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