У Дніпрі зафіксували появу пилу з Центральної Азії: чи погіршилася якість повітря

Нещодавно метеорологи анонсували повернення хмари пилу, цього разу не з Сахари, а Центральної Азії. Як повідомили в Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, у нашому регіоні спостерігалося незначне запилення повітря.
Зафіксували пил у небі над Дніпропетровщиною вперше 28 травня, забрудненість трималася на одному рівні ще 29 та 30 травня. У зв’язку з цим у різних районах області брали проби повітря та перевіряли їх на концентрацію пилу – загалом проаналізували 196 проб.
В отриманих результатах перевищень грачино-допустимої концентрації пилу не виявили, оскільки пил знаходився більше у верхніх шарах атмосфери. Проте спеціалісти продовжують слідкувати за якістю повітря в області.
Нагадаємо, нещодавно пил з Сахари накривав Дніпропетровщину. Тоді кілька днів небо було затягнуте димкою, а потім випали “кольорові дощі”, які забруднили автомобілі. Ми раніше розповідали, звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі.
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