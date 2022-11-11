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У Дніпрі задимівся автобус №146: коментар міськради

Сьогодні 12:33
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Сьогодні, 11 листопада, у Дніпрі зламався автобус №146 - з нього пішов дим.

Новости Днепра про У Дніпрі задимівся автобус №146: коментар міськради

Фото та відео опублікували місцеві жителі у соціальних мережах.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Цю подію прокоментував Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

За його словами, дим йшов від гальмівного супорту. Його остудили вогнегасником. Зараз автобус направили до парку, щоб замінити деталь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у понеділок та вівторок у Дніпрі трамваї №11 та №15 завершать роботу раніше

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Новости Днепра про У Дніпрі задимівся автобус №146: коментар міськрадиУкраїнська

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