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  • У Дніпрі заарештували поліцейських з Луганщини, які вимагали хабарі від наркозалежних

У Дніпрі заарештували поліцейських з Луганщини, які вимагали хабарі від наркозалежних

Сьогодні 15:42
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У Дніпрі затримали поліцейських із Рубіжного, які вимагали хабарі в наркозалежних.

Новости Днепра про У Дніпрі заарештували поліцейських з Луганщини, які вимагали хабарі від наркозалежних

Про це повідомили в прокуратурі Луганської області. 

За даними слідства, троє правоохоронців з Рубіжного, що на Луганщині, вимагали хабарі у наркозалежних. Так, наприкінці 2021 року поліціянти організували злочинну схему. Через знайомого вони передавали наркозалежним наркотики, а потім “ловили” їх на гарячому. Таким чином, вони імітували вчинення та розкриття злочину, щоб потім вимагати із підозрюваних гроші. 

Вони незаконно затримували ймовірних підозрюваних, проводили обшуки, а потім пропонували їм відкупитися від кримінальної відповідальності. Поліцейських викрили та затримали під час передачі 18 тисяч гривень хабаря від однієї із жертв.

Усім трьом повідомили про підозру в порушенні недоторканості житла, розповсюдженні наркотиків та неправомірній вигоді з використанням службового становища. 

Зазначається, що після першого розгляду справи підозрюваних посадили під домашній арешт. Втім, прокурор подав апеляцію і Дніпровський апеляційний суд скасував це обмеження. Натомість, підозрюваних відправили до СІЗО із зали суду. Також вони мають внести заставу: один максимальну – 805 тисяч 200 гривень, ще два – по 536 тисяч 800 гривень. 

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Новости Днепра про У Дніпрі заарештували поліцейських з Луганщини, які вимагали хабарі від наркозалежнихУкраїнська

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