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У Дніпрі заарештували будівлі та майно нафтобази, якою володіють росіяни

Сьогодні 16:51
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У Дніпрі заарештували майно нафтобази, власники якої сплачували податки в РФ. 
Новости Днепра про У Дніпрі заарештували будівлі та майно нафтобази, якою володіють росіяни

 

Як повідомили в Офісі генпрокурора, кінцевими власниками зазначеного підприємства є росіяни. Юридичні особи дніпровських ТОВ співпрацювали з Росією. Більше того, кінцевими власниками є громадяни РФ. 

У зв’язку з цим прокуратура заарештувала нежитлові приміщення та майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тисяч квадратних метрів. Загальна сума конфіскованого майна – 60 млн грн.

Прибуток від господарської діяльності вони отримують в Україні та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Новости Днепра про У Дніпрі заарештували будівлі та майно нафтобази, якою володіють росіяниУкраїнська

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