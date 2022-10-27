У Дніпрі заарештували будівлі та майно нафтобази, якою володіють росіяни

Як повідомили в Офісі генпрокурора, кінцевими власниками зазначеного підприємства є росіяни. Юридичні особи дніпровських ТОВ співпрацювали з Росією. Більше того, кінцевими власниками є громадяни РФ.
У зв’язку з цим прокуратура заарештувала нежитлові приміщення та майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тисяч квадратних метрів. Загальна сума конфіскованого майна – 60 млн грн.
Прибуток від господарської діяльності вони отримують в Україні та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну”, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
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