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  • У Дніпрі за розтрату 17 млн грн засуджено екскерівника інституту трубної промисловості

У Дніпрі за розтрату 17 млн грн засуджено екскерівника інституту трубної промисловості

Сьогодні 12:10
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Колишнього керівника єдиного інституту трубної промисловості заочно засудили за розтрату держмайна в особливо великих розмірах.

Новости Днепра про У Дніпрі за розтрату 17 млн грн засуджено екскерівника інституту трубної промисловості

За розтрату 17 млн грн державного майна засуджено екскерівника інституту трубної промисловості у Дніпрі. Щоправда, вирок директору підприємства оголосили заочно, позаяк фігурант нині перебуває за межами України.

Судом його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори довели, що екскерівник організував незаконне відчуження об’єктів нерухомості інституту площею 6,6 тис м кв на користь приватних підприємств.

Через це Україна отримала 17 млн грн збитків. Нині всі приміщення інституту повернули державі. 

Інститут трубної промисловості – що відомо?

Мова йде про “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю.Осади” в Дніпрі. Це чи не єдине на території колишнього СРСР і України підприємство, яке займалося виробництвом стволів для реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, “Ураган”, систем охолодження головок самонаведення ракет, труб і тд.

У 2013 виробничий і лабораторно-побутовий корпуси інституту були незаконно приватизовані, але в 2017 їх повернули у власність держави. 

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Новости Днепра про У Дніпрі за розтрату 17 млн грн засуджено екскерівника інституту трубної промисловостіУкраїнська

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