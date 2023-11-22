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У Дніпрі за ранок сталося багато ДТП: де ускладнено рух

Сьогодні 09:37
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Будь ласка, будьте максимально обережні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі за ранок сталося багато ДТП: де ускладнено рух

Сьогодні, 22 листопада, у Дніпрі погіршилися погодні умови – зранку йшов сніг, а на дорогах можлива ожеледиця.

Через негоду у місті вже трапилося багато аварій, зокрема:

  • на Новому мосту: затор утворився як на самому шляхопроводі, так і на проспекті Слобожанському у бік центру; 
  • на вулиці Каруни (перед віадуком) в сторону вулиці Янтарної;
  • на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Богдана Хмельницького;
  • на Січеславській Набережній поблизу мосту на Монастирський острів;
  • на Набережній Заводській: сильний затор утворився від Кайдацького мосту до Стану 550;
  • на перехресті вулиць Вітчизняна та Березинська. 

Новости Днепра про У Дніпрі за ранок сталося багато ДТП: де ускладнено рух

Інформації про постраждалих немає.

Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте максимально обережні на дорогах!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі кур’єр Bolt Food врізався в дорожній знак: його госпіталізували до лікарні.

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Новости Днепра про У Дніпрі за ранок сталося багато ДТП: де ускладнено рухУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі за ранок сталося багато ДТП: де ускладнено рухРусский

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