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У Дніпрі за минулу добу народилося 17 немовлят: більшість – дівчатка

Сьогодні 11:16
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Діти – квіти нашого життя!

Новости Днепра про У Дніпрі за минулу добу народилося 17 немовлят: більшість - дівчатка

У попередні місяці – лютому та березні – у Дніпрі народжувалися переважно хлопчики. Дівчаток було майже завжди менше.

А от квітень видався дівчачим місяцем. Уже кілька днів як дівчаток народжується більше.

Так, за минулу добу у Дніпрі на світ з’явилися 17 немовлят. З них 13 дівчаток та 4 хлопчики.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Трьох немовлят народили переселенки.

Вітаємо матусь та їхніх діток та бажаємо здоров’я та миру! Життя переможе! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі за добу на світ з’явилися 23 дитини: 7 народили переселенки. 

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Новости Днепра про У Дніпрі за минулу добу народилося 17 немовлят: більшість - дівчаткаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі за минулу добу народилося 17 немовлят: більшість - дівчаткаРусский

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