У Дніпрі за минулу добу народилося 17 немовлят: більшість – дівчатка

Діти – квіти нашого життя!

У попередні місяці – лютому та березні – у Дніпрі народжувалися переважно хлопчики. Дівчаток було майже завжди менше.

А от квітень видався дівчачим місяцем. Уже кілька днів як дівчаток народжується більше.

Так, за минулу добу у Дніпрі на світ з’явилися 17 немовлят. З них 13 дівчаток та 4 хлопчики.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Трьох немовлят народили переселенки.

Вітаємо матусь та їхніх діток та бажаємо здоров’я та миру! Життя переможе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі за добу на світ з’явилися 23 дитини: 7 народили переселенки.

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