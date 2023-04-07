У Дніпрі за минулу добу народилося 17 немовлят: більшість – дівчатка

У попередні місяці – лютому та березні – у Дніпрі народжувалися переважно хлопчики. Дівчаток було майже завжди менше.
А от квітень видався дівчачим місяцем. Уже кілька днів як дівчаток народжується більше.
Так, за минулу добу у Дніпрі на світ з’явилися 17 немовлят. З них 13 дівчаток та 4 хлопчики.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Трьох немовлят народили переселенки.
Вітаємо матусь та їхніх діток та бажаємо здоров’я та миру! Життя переможе!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі за добу на світ з’явилися 23 дитини: 7 народили переселенки.
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Александра Лучка
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