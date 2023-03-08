У Дніпрі за добу на коронавірус захворіло півсотні містян

У Дніпрі 7 березня було зафіксовано 50 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Протягом доби лабораторними центрами зафіксовано 50 випадків захворювання на COVID-19. На сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні перебуває 91 особа.

Минулої доби в центрах вакцинації зроблено 299 щеплень від коронавірусу. Всього проведено 1 117 021 щеплень.

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