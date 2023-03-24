У Дніпрі за добу майже сотня людей захворіли на коронавірус

На стаціонарному лікуванні із COVID-19 перебувають 168 осіб.
Минулої доби в Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 117 щеплень від COVID-19.
Станом на 24 березня у місті зроблено 1 120 183 щеплення від COVID-19.
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