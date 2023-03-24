Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі за добу майже сотня людей захворіли на коронавірус

Сьогодні 22:00
просмотров

За добу у Дніпрі лабораторним центром виявлено 98 випадків COVID-19.
Новости Днепра про У Дніпрі за добу майже сотня людей захворіли на коронавірус

#image_title

 

На стаціонарному лікуванні із COVID-19 перебувають 168 осіб.

Минулої доби в Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 117 щеплень від COVID-19.

Станом на 24 березня у місті зроблено 1 120 183 щеплення від COVID-19.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі за добу майже сотня людей захворіли на коронавірусУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі за добу майже сотня людей захворіли на коронавірусРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі чотири вулиці залишилися без води: комунальники усувають аварії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    У Дніпрі чотири вулиці залишилися без води: комунальники усувають аварії

    У Дніпрі через аварії мешканці 4 вулиць залишилися без води.

    ЗСУ знищили ворожий артилерійський підрозділ та відбили майже 40 атак РФ, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    ЗСУ знищили ворожий артилерійський підрозділ та відбили майже 40 атак РФ, – Генштаб

    Українські військові відбили 38 ворожих атак та знищили артилерійський підрозділ…

    На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу: захворіли більше десятка людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу: захворіли більше десятка людей

    На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу.

    Заробили мільйон гривень: у Кам’янському шахраї продавали неіснуючі товари
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Заробили мільйон гривень: у Кам’янському шахраї продавали неіснуючі товари

    У Кам'янському троє місцевих жителів продавали неіснуючі генератори та комп'ютери.…

    Наверх