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  • У Дніпрі за борги знову відключатимуть воду жителям приватного сектору: хто в зоні ризику

У Дніпрі за борги знову відключатимуть воду жителям приватного сектору: хто в зоні ризику

Сьогодні 17:36
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У Дніпрі за борги продовжують "перекривати" воду.

Новости Днепра про У Дніпрі за борги знову відключатимуть воду жителям приватного сектору: хто в зоні ризику

Ще за 25 адресами фахівці КП “Дніпроводоканал” обмежать водопостачання боржникам. 

У період з 01 по 05 квітня спеціалізована бригада з відключення працюватиме у приватному секторі Шевченківського, Дніпровського та Чечелівського районів.

Загальна сума боргу за вказаними адресами – 792 148,37 грн. Людей просять або сплатити борги, або якщо такої змогли немає – скласти договір з їхньої реструктуризації.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь до абонентських дільниць КП “Дніпроводоканал” вашого району, – йдеться у повідомленні.

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Дніпровськийвул. Волошкова116 005,84
2Дніпровськийвул. Дачна131 558,32
3Дніпровськийвул. Нова6111 021,87
4Дніпровськийвул. Орендна345 584,47
5Дніпровськийвул. Покровська110 796,08
6Дніпровськийвул. Польова110 771,76
7Дніпровськийвул. Рожева259 501,88
8Дніпровськийпров. Рубіновий120 423,82
9Дніпровськийвул. Сонячна116 956,72
10Дніпровськийвул. Телевізійна130 316,92
11Шевченківськийвул. Августина Волошина235 686,46
12Шевченківськийвул. Адміральська14 819,25
13Шевченківськийвул. Антонівська223 909,86
14Шевченківськийпров. Антонівський114 239,11
15Шевченківськийвул. Антіна Синявського19 524,00
16Шевченківськийпров. Вербицького329 024,62
17Шевченківськийвул. Михайла Вербицького780 007,90
18Шевченківськийвул. Василя Біднова110 473,19
19Шевченківськийвул. Соледарська14 636,12
20Шевченківськийвул. Василя Кука238 720,30
21Шевченківськийвул. Леся Курбаса211 613,05
22Чечелівськийвул. Словацька492 058,53
23Чечелівськийвул. Іловайська15 364,73
24Чечелівськийвул. Шляхівська450 804,38
25Чечелівськийвул. Амбулаторна328 329,19

 

Нагадаємо, у грудні 2023 року уряд скасував мораторій на відключення від житлово-комунальних послуг за борги. Тому відтепер у Дніпрі злісних неплатників можуть обмежувати в наданні послуг з водопостачання та водовідведення. Раніше КП “Дніпроводоканал” вже “перекрив” воду десяткам боржників.

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