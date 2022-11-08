Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі за 17 тис. доларів продають квартиру, яка “витримає навіть ядерний удар”

У Дніпрі за 17 тис. доларів продають квартиру, яка “витримає навіть ядерний удар”

Сьогодні 12:05
просмотров

У Дніпрі продають дуже цікаве житло.

Новости Днепра про У Дніпрі за 17 тис. доларів продають квартиру, яка

Так, у Фейсбук-спільноті “Ріелтор Дніпро” опублікували оголошення про продаж двокімнатної квартири, яка, за словами продавця, має витримати ядерний удар.

Будинок настільки міцний, що витримає ядерний удар, – йдеться в оголошенні.

Та зазначається, що квартира знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку. Загальна площа – 46 кв. м, автономне опалення. Ціна такого житла – 17000$.

Де саме розташований будинок, не сказано, продавець зазначив, що об’єкт секретний, тому повідоме тільки ймовірному покупцеві телефоном.

Скажу, що знаходиться у Дніпрі на правому березі, – сказано в оголошенні.

Також є номер продавця.

Новости Днепра про У Дніпрі за 17 тис. доларів продають квартиру, яка

Дніпряни у коментарях зазначили, що вигляд будинок має гнітючий.

Новости Днепра про У Дніпрі за 17 тис. доларів продають квартиру, яка

Крім того, містяни пишуть, що за такий будинок це дуже велика ціна.

Новости Днепра про У Дніпрі за 17 тис. доларів продають квартиру, яка

А Владислав Слободяник вирішив поцікавитися, чи випадково квартира опалюється не від атомного реактору. На що продавець відповіла, що від газу.

Новости Днепра про У Дніпрі за 17 тис. доларів продають квартиру, яка

Але головне – витримає ядерний удар, тож задумайтеся)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі за 17 тис. доларів продають квартиру, яка Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет “Сільпо”, де продають шинку, яка вже двічі “померла”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:42
    Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет “Сільпо”, де продають шинку, яка вже двічі “померла”

    У дніпровському супермаркеті Сільпо працівники самі вирішують, коли в товарів…

    У Дніпрі доглядальниця задушила ковдрою 41-річну жінку: що кажуть в поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:09
    У Дніпрі доглядальниця задушила ковдрою 41-річну жінку: що кажуть в поліції

    Мешканка Дніпра вбила жінку за якою доглядала.

    Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області знову стабілізаційні відключення електрики
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:38
    Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області знову стабілізаційні відключення електрики

    Укренерго знову застосувала стабілізаційні відключення в Дніпрі та області. 

    ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії

    Українські бійці за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом…

    Наверх