У Дніпрі за 17 тис. доларів продають квартиру, яка “витримає навіть ядерний удар”

У Дніпрі продають дуже цікаве житло.

Так, у Фейсбук-спільноті “Ріелтор Дніпро” опублікували оголошення про продаж двокімнатної квартири, яка, за словами продавця, має витримати ядерний удар.

Будинок настільки міцний, що витримає ядерний удар, – йдеться в оголошенні.

Та зазначається, що квартира знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку. Загальна площа – 46 кв. м, автономне опалення. Ціна такого житла – 17000$.

Де саме розташований будинок, не сказано, продавець зазначив, що об’єкт секретний, тому повідоме тільки ймовірному покупцеві телефоном.

Скажу, що знаходиться у Дніпрі на правому березі, – сказано в оголошенні.

Також є номер продавця.

Дніпряни у коментарях зазначили, що вигляд будинок має гнітючий.

Крім того, містяни пишуть, що за такий будинок це дуже велика ціна.

А Владислав Слободяник вирішив поцікавитися, чи випадково квартира опалюється не від атомного реактору. На що продавець відповіла, що від газу.

Але головне – витримає ядерний удар, тож задумайтеся)

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