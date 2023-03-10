У Дніпрі за 15 млн грн продають завод разом із обладнанням

Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод було визнано банкрутом і, починаючи з лютого цього року, на аукціоні Prozorro його намагаються продати вже втретє.
Вперше власник хотів отримати за непрацююче підприємство трохи більше 25 млн грн, але продати його не вдалось. Вдруге за нього хотіли виручити вже 20 млн грн, але продати знову не вийшло.
Тепер його знову виставлено на повторні торги і хочуть за нього вже 15 млн. грн.
Завод, а це 11506 м.кв площі, продається з усіма спорудами та обладнанням. На території є будівля заводу, гараж, майстерні, склад. У будівлю заводу є кілька пресів, пилки, верстати, але обладнання не працює. У приміщенні гаража стоять старі вантажні машини, автобус та «жигулі», випущені понад 30 років тому.
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